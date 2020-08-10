Леонид Кравчук хочет ввести в состав делегации Украины в ТКГ человека, или людей, которые хорошо знают Донбасс. По мнению главы украинской делегации, это следует сделать, чтобы знать желания населения, живущего на оккупированных территориях.

Прислушиваться к представителям гражданского общества

Кравчук отметил, что готов прислушаться к представителям гражданского общества, которые проживают на оккупированном Донбассе. Об этом политик сообщил в интервью "Радио Свобода".

К теме Кравчук прокомментировал позицию Медведчука по Донбассу: видит ли он кума Путина в ТКГ

Мы хотим ввести туда людей или человека, который хорошо знает Донбасс, который жил, работал на Донбассе. Нам главное – услышать тех людей, которые живут на Донбассе. Мы заявляем везде, что это украинцы, это наша территория. Но для того, чтобы установить мир, надо знать не только желание тех "руководителей", которые сегодня есть на той части Донецкой и Луганской областей, а главное – людей, которые там живут,

– сказал Кравчук.

Кравчук отметил, что ради достижения мира, желания Киева недостаточно. Необходимым аргументом, который сможет убедить Москву, может стать желание людей, живущих на неподконтрольных Украине территориях.

Надо действовать взвешенно, – Кравчук

Зато, согласился политик, такой диалог может и подыграть российским пропагандистам.

Это есть, никто от этого не гарантирован. Но для того мы должны действовать разумно, взвешенно, опытно, чтобы не дать втянуть себя в процессы, которые могли бы привести к тем последствиям, о которых вы говорите,

– отметил Кравчук.

Варианты для прекращения боевых действий

Отметим, что ранее Леонид Кравчук назвал четыре варианта, которые можно использовать для прекращения боевых действий на Донбассе. это:

переговоры;

дискуссии;

компромиссы;

соответствующие уступки.

Обратите внимание! Кравчук отметил, что об уступках может идти речь только тогда, когда на соответствующие шаги пойдет и российская сторона.