Кравчук прокомментировал позицию Медведчука по Донбассу: видит ли он кума Путина в ТКГ
Леонид Кравчук заявил, что считает позицию Виктора Медведчука по Донбассу неприемлемой. Однако новый глава украинской делегации пока не определился относительно возможного участия пророссийского политика в ТКГ.
Возможное участие Медведчука в ТКГ
Кравчук прокомментировал то, что в прошлом был политическим соратником Виктора Медведчука, в интервью "Радио Свобода".
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По словам нового главы украинской делегации, они не общались уже 5 лет, даже по телефону. Возможное участие Медведчука в ТКГ Кравчук тоже пока не готов комментировать.
Я не знаю, мне сначала надо разобраться. Я только пять дней как работаю главой украинской делегации,
– объяснил политик.
И добавил, что выводы он сделает примерно через месяц.
Позиция кума Путина неприемлема
Однако Кравчук не поддерживает позицию Медведчука по Донбассу, "потому что она ставит Украину в сложное положение".
По его словам, нужно использовать опыт и украинских политиков, и различных украинских политических сил, чтобы согласовать интересы Украины с интересами и России.
Глава делегации не исключает общение с Медведчуком.
Но это вовсе не означает, что я готов подписывать любой документ, который будет предложен той политической силой,
– подчеркнул Кравчук.
Думать, анализировать будет не только он, но и вся украинская делегация. Для того, чтобы Украину "не ввели в заблуждение".
К слову, Кравчук одобрительно отозвался о желании Витольда Фокина поехать на оккупированную часть Донбасса.
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Назначение Кравчука в ТКГ: что известно
- Возглавил украинскую делегацию первый президент Украины недавно – 30 июля. Он заменил ушедшего в отставку Леонида Кучму.
- Среди наиболее вероятных новых руководителей Владимир Зеленский назвал двоих – вице-премьера и министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова, а также Леонида Кравчука.
- Кравчук заявил, что своей основной задачей на этом посту считает завершение войны на Донбассе.