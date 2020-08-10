Леонид Кравчук заявил, что считает позицию Виктора Медведчука по Донбассу неприемлемой. Однако новый глава украинской делегации пока не определился относительно возможного участия пророссийского политика в ТКГ.

Возможное участие Медведчука в ТКГ

Кравчук прокомментировал то, что в прошлом был политическим соратником Виктора Медведчука, в интервью "Радио Свобода".

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По словам нового главы украинской делегации, они не общались уже 5 лет, даже по телефону. Возможное участие Медведчука в ТКГ Кравчук тоже пока не готов комментировать.

Я не знаю, мне сначала надо разобраться. Я только пять дней как работаю главой украинской делегации,

– объяснил политик.

И добавил, что выводы он сделает примерно через месяц.

Позиция кума Путина неприемлема

Однако Кравчук не поддерживает позицию Медведчука по Донбассу, "потому что она ставит Украину в сложное положение".

По его словам, нужно использовать опыт и украинских политиков, и различных украинских политических сил, чтобы согласовать интересы Украины с интересами и России.

Глава делегации не исключает общение с Медведчуком.

Но это вовсе не означает, что я готов подписывать любой документ, который будет предложен той политической силой,

– подчеркнул Кравчук.

Думать, анализировать будет не только он, но и вся украинская делегация. Для того, чтобы Украину "не ввели в заблуждение".

К слову, Кравчук одобрительно отозвался о желании Витольда Фокина поехать на оккупированную часть Донбасса.

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Важно! Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук является кумом российского президента Владимира Путина, сторонником пророссийской позиции и идеи федерализации Украины.

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