Кравчук прокоментував позицію Медведчука по Донбасу: чи бачить він кума Путіна у ТКГ
Леонід Кравчук заявив, що вважає позицію Віктора Медведчука щодо Донбасу неприйнятною. Однак новий глава української делегації наразі не визначився щодо можливої участі проросійського політика у ТКГ.
Можлива участь Медведчука у ТКГ
Кравчук прокоментував те, що у минулому був політичним соратником Віктора Медведчука, в інтерв’ю "Радіо Свобода".
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За словами нового глави української делегації, вони не спілкувалися вже 5 років, навіть телефоном. Можливу участь Медведчука у ТКГ Кравчук теж наразі не готовий коментувати.
Я не знаю, мені спочатку треба розібратися. Я тільки п’ять днів як працюю головою українською делегації,
– пояснив політик.
Та додав, що висновки він зробить приблизно через місяць.
Позиція кума Путіна неприйнятна
Однак Кравчук не підтримує позицію Медведчука щодо Донбасу, "тому що вона ставить Україну в складне становище".
За його словами, потрібно використовувати досвід і українських політиків, і різних українських політичних сил, щоб узгодити інтереси України з інтересами й Росії.
Глава делегації не виключає спілкування із Медведчуком.
Але це зовсім не означає, що я готовий підписувати будь-який документ, який буде запропонований тією політичною силою,
– наголосив Кравчук.
Думатиме, аналізуватиме не лише він, але й вся українська делегація. Для того, щоб Україну "не ввели в оману".
До слова, Кравчук схвально відгукнувся про бажання Вітольда Фокіна поїхати на окуповану частину Донбасу.
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Призначення Кравчука у ТКГ: що відомо
- Очолив українську делегацію перший президент України нещодавно – 30 липня. Він замінив Леоніда Кучму, який пішов у відставку.
- Серед найбільш імовірних нових керівників Володимир Зеленський назвав двох – віцепрем'єра і міністра з питань окупованих територій Олексія Резнікова, а також Леоніда Кравчука.
- Кравчук заявив, що своєю основною місією на цій посаді вважає завершення війни на Донбасі.