Леонід Кравчук заявив, що вважає позицію Віктора Медведчука щодо Донбасу неприйнятною. Однак новий глава української делегації наразі не визначився щодо можливої участі проросійського політика у ТКГ.

Можлива участь Медведчука у ТКГ

Кравчук прокоментував те, що у минулому був політичним соратником Віктора Медведчука, в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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За словами нового глави української делегації, вони не спілкувалися вже 5 років, навіть телефоном. Можливу участь Медведчука у ТКГ Кравчук теж наразі не готовий коментувати.

Я не знаю, мені спочатку треба розібратися. Я тільки п’ять днів як працюю головою українською делегації,

– пояснив політик.

Та додав, що висновки він зробить приблизно через місяць.

Позиція кума Путіна неприйнятна

Однак Кравчук не підтримує позицію Медведчука щодо Донбасу, "тому що вона ставить Україну в складне становище".

За його словами, потрібно використовувати досвід і українських політиків, і різних українських політичних сил, щоб узгодити інтереси України з інтересами й Росії.

Глава делегації не виключає спілкування із Медведчуком.

Але це зовсім не означає, що я готовий підписувати будь-який документ, який буде запропонований тією політичною силою,

– наголосив Кравчук.

Думатиме, аналізуватиме не лише він, але й вся українська делегація. Для того, щоб Україну "не ввели в оману".

До слова, Кравчук схвально відгукнувся про бажання Вітольда Фокіна поїхати на окуповану частину Донбасу.

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Важливо! Лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук є кумом російського президента Володимира Путіна, прихильником проросійської позиції та ідеї федералізації України.

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