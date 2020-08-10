Леонід Кравчук хоче ввести до складу делегації України в ТКГ людину, або людей, які добре знають Донбас. На думку очільника української делегації, це слід зробити, аби знати бажання населення, яке живе на окупованих територіях.

Дослухатимуться до представників громадянського суспільства

Кравчук наголосив, що готовий дослухатись до представників громадянського суспільства, які проживають на окупованому Донбасі. Про це політик повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Ми хочемо ввести туди людей або людину, яка добре знає Донбас, яка жила, працювала на Донбасі. Нам головне – почути тих людей, які живуть на Донбасі. Ми заявляємо скрізь, що це українці, що це наша територія. Але для того, щоб встановити мир, треба знати не тільки бажання тих "керівників", які сьогодні є на тій частині Донецької і Луганської областей, а головне – людей, які там живуть,

– сказав Кравчук.

Кравчук зазначив, що заради досягнення миру, бажання Києва недостатньо. Необхідним аргументом, який зможе переконати Москву, може стати бажання людей, що живуть на непідконтрольних Україні територіях.

Треба діяти виважено, – Кравчук

Натомість, погодився політик, такий діалог може й підіграти російським пропагандистам.

Це є, ніхто від цього не гарантований. Але для того ми маємо діяти розумно, виважено, досвідчено, щоб не дати втягнути себе в процеси, які могли б призвести до тих наслідків, про які ви говорите,

– наголосив Кравчук.

Варіанти для припинення бойових дій

Зазначимо, що раніше Леонід Кравчук назвав чотири варіанти, які можна використовувати для припинення бойових дій на Донбасі. Це:

переговори;

дискусії;

компроміси;

відповідні поступки.

Зверніть увагу! Кравчук наголосив, що про поступки може мовитись лише тоді, коли на відповідні кроки піде й російська сторона.