"Мы их оттуда выпи***ем": ВСУ на Николаевщине переходят в наступление в районе аэропорта

Оккупанты никак не могут прорвать оборону Николаева. Вместо этого они зашли на аэропорт, расположенный рядом с городом.

И, как уверяет глава Николаевской ОВА Виталий Ким, Вооруженные Силы Украины уже переходят в наступление, чтобы вернуть контроль над аэропортом.

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Оккупантам не удалось продвинуться на других направлениях

Засранцы зашли на аэропорт наш николаевский, остальное мы поотбивали. Сейчас и оттуда их вы***дуем и все будет хорошо. Ждем,

– сказал он в коротеньком видеообращении.

Смотрите обращение Виталия Кима к жителям Николаевщины:

Ранее Виталий Ким отметил, что враг убьется о стену, ведь получает серьезный отпор. Также он попросил гражданское население не покидать укрытий, пока работают украинские военные.

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