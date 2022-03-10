Мы используем все коммуникационные каналы, – Подоляк о переговорах Кулебы и Лаврова

В Турции 10 марта прошли переговоры Дмитрия Кулебы с российским министром Сергеем Лавровым. Михаил Подоляк назвал эту встречу критически важной.

Переговоры направлены на то, чтобы у политического руководства России появилось более адекватное представление о ситуации в Украине. А также и в мире, ведь Запад активно вводит против Кремля санкции.

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Саммит министров Кулебы и Лаврова при посредничестве турецкой стороны является критическим для того, чтобы у высшего политического руководства России было более беспристрастное и адекватное представление о ситуации. Мы используем все коммуникационные каналы,

– подчеркнул Подоляк.

Как прошли переговоры министров

После переговоров с российским министром иностранных дел Кулеба сообщил, что решение о прекращении огня не смогли одобрить. Дипломаты говорили о 24-часовом перемирии для решения всех неотложных гуманитарных вопросов.

В конце встречи по инициативе Лаврова министры говорили о ядерной безопасности. Глава кремлевского МИД высказался о трехсторонних консультациях между Украиной, Россией и МАГАТЭ. Однако Кулеба такую идею отверг.

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К теме смотрите видео с брифинга Кулебы после встречи с Лавровым: