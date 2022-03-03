Мы являемся свидетелями рождения государства, – Садовый.

Россия атакует Украину с 24 февраля, она хочет захватить власть в Киеве. Андрей Садовый уверен, что Украина победит – рождается новое государство.

Об этом мэр Львова сказал в эфире 24 канала. Он напомнил, что каждый город должен быть готов защищать украинскую землю.

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"Мы будем делать все возможное и невозможное для нашей победы, потому что, по моему глубокому убеждению, мы сегодня являемся свидетелями рождения украинского государства", – отметил Садовый.

Эти 30 лет – это были большие длинные роды. Рождается красивое, открытое государство Украина, которое может спасти этот мир,

– добавил мэр Львова.

Он считает, что Украина сейчас способна разбудить весь мир и показать, что есть безнаказанное зло. Украинский народ делает великое дело.

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