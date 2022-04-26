Последние недели были очень насыщенными для Украины на международной арене. Об этом Кулеба рассказал во время обращения, сообщает 24 канал.

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Правительство и дипломаты усиленно работают на международной арене

Кулеба отметил, что ему очень сложно передать, как во время войны работал президент Владимир Зеленский и сколько было разговоров, выступлений, встреч и дискуссий. Также над тем, чтобы все международное сообщество стояло рядом с Украиной и оказывало ей поддержку, усиленно работали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и вся украинская дипломатия.

Это были недели титанического труда, который можно описать, если коротко, как разрушение стен. То есть, чем мы занимались – мы ломали стены. И без преувеличения мы эти стены сломали, и вы увидите совершенно новую динамику многих процессов – и санкций, и оружия, и изоляции России,

– добавил министр.

Кулеба заметил, что над санкциями работают ежедневно. В частности, очень хороший документ наработал Ермак вместе с бывшим советником президента США по нацбезопасности, послом Майклом Макфолом. Они собрали группу экспертов, чтобы действительно заглянуть в будущее и увидеть, насколько системно и относительно чего должно расти санкционное давление на Россию.

"И там получился очень неплохой документ, который мы уже взяли в работу, будем его продвигать, и эти санкции будут применены", – отметил министр.

Глава МИД подытожил, что, по итогам его внеплановых командировок по предоставлению Украине оружия, можно сказать одно – нашей армии будет чем воевать.

Смотрите обращение Дмитрия Кулебы:

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