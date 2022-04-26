Останні тижні були дуже насиченими для України на міжнародній арені. Про це Кулеба розповів під час свого звернення, повідомляє 24 канал.

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Уряд та дипломати посилено працюють на міжнародній арені

Кулеба зауважив, що йому дуже складно передати, як у час війни працював президент Володимир Зеленський та скільки було розмов, виступів, зустрічей і дискусій. Також над тим, щоб уся міжнародна спільнота міцно стояла поруч з Україною та надавала їй підтримку, посилено працювали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та вся українська дипломатія.

Це були тижні титанічної праці, яку можна описати, якщо коротко, як ламання стін. Тобто чим ми займалися – ми ламали стіни. І без перебільшення ми ці стіни зламали, й ви побачите абсолютно нову динаміку багатьох процесів – і стосовно санкцій, і стосовно зброї, і стосовно ізоляції Росії,

– додав міністр.

Кулеба зауважив, що над санкціями працюють щоденно. Зокрема, дуже хороший документ напрацював Єрмак разом із колишнім радником президента США з питань нацбезпеки, послом Майклом Макфолом. Вони зібрали групу експертів, щоб дійсно зазирнути у майбутнє та побачити, на скільки системно і стосовно чого має зростати санкційний тиск на Росію.

"І там вийшов дуже непоганий документ, який ми вже взяли в роботу, будемо його просувати й ці санкції будуть застосовані", – зазначив міністр.

Голова МЗС підсумував, що, за підсумками його позапланових відряджень стосовно надання Україні зброї, можна сказати одне – нашій армії буде чим воювати.

Дивіться звернення Дмитра Кулеби:

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