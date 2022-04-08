Она сказала, что уже было много разговоров о том, как усиливать поддержку Европы в Украине.

Читайте также Наша человечность получила вызов, – Урсула фон дер Ляйен о зверствах России в Буче

Мы никогда не сможем сравниться с жертвами украинского народа. Но мы мобилизуем нашу экономическую мощь, чтобы Путин заплатил очень высокую цену. Мы сказали об этом своими санкциями,

– сказала глава Еврокомиссии.

Она вспомнила пять волн санкций против России и заверила, что уже готовится новая волна, ведь Евросоюз переходит к развертыванию санкций, которые бьют по России.

Последствия санкций в России

Экспорт упал на 71%, инфляция выросла на 20%, уверенность в бизнесе на самом низком уровне с 1995 года. Лучшие бегут из России. 700 компаний уже ушло, и это самые лучшие и передовые компании. Члены ЕС уже заморозили 225 миллиардов частных активов РФ,

– рассказала фон дер Ляйен.

Она заявила, что Россию ждет финансовая и технологическая стагнация и загнивание, если она посягает на европейское будущее.

Ваша борьба – это наша борьба. И сегодня я хочу здесь, в Киеве, вам лично, Владимир (Зеленский – ред.), передать известие от Евросоюза о том, что мы на вашей стороне и стоим бок о бок с вами,

– сказала фон дер Ляйен.

Смотрите полный брифинг Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен от 8 апреля: видео