Вона сказала, що вже було багато розмов про те, як посилювати підтримку Європи в Україні, передає 24 канал.

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Ми ніколи не зможемо зрівнятись із жертвами українського народу. Але ми мобілізуємо нашу економічну потугу, аби Путін заплатив дуже і дуже високу ціну. Ми сказали про це своїми санкціями,

– сказала голова Єврокомісії.

Вона згадала п’ять хвиль санкцій проти Росії та запевнила, що вже готується нова хвиля, адже Євросоюз переходить до розгортання санкцій, які б’ють по Росії.

Наслідки санкцій у Росії

Експорт впав на 71%, інфляція зросла на 20%, впевненість у бізнесі на найнижчому рівні з 1995 року. Кращі втікають з Росії. 700 компаній вже пішло, і це найкращі та найпередовіші компанії. Члени ЄС вже заморозили 225 мільярдів приватних активів РФ,

– розповіла фон дер Ляєн.

Вона заявила, що Росію чекає фінансова та технологічна стагнація та загнивання, якщо вона зазіхає на європейське майбутнє.

Ваша боротьба – це наша боротьба. І сьогодні я хочу тут, у Києві, вам особисто, Володимире (Зеленський – ред.) передати звістку від Євросоюзу про те, що ми на вашому боці та стоїмо пліч-о-пліч з вами,

– сказала фон дер Ляєн.

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