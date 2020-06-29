Заканчивается год в парламенте, у нардепов осталось 2 рабочих недели. Турборежим, который был объявлен изначально президентом и и монополия на власть – дали гораздо большие возможностей, чем могли использовать в "Слуге народа".

За последний год работы парламента, в правительстве успели сделать мало. Об этом в интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале говорила народный депутат из партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

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"Если говорить о турборежиме, то и возможность и та власть, которая у нас была – не была ни у кого. Ни у одной партии в парламенте не было фракции настолько самодостаточной, чтобы голосовать за законы, не обращаясь к другим фракциям. Мы этого не использовали сполна. Я должен это признать. Мы могли больше", – заявила Верещук.

Она добавила, что есть ряд важных и понятных законов, которые еще ждут своей очереди. Например, о повышении социальных стандартов, повышении пенсий, зарплат – военнослужащим, государственным служащим, пенсионерам.

Кроме того, нардеп считает, что правительство должно работать без отпусков. Поскольку из-за пандемии коронавируса и вынужденного карантина они не успевают выполнить план законотворческих работ.

Я сторонница того, чтобы мы работали без отпусков. Был карантин, мы не работали в полную силу, а должны. Я считаю, что мы зря ели свой хлеб: мы получали заработную плату. Нам надо доработать те дни и те законопроекты, которые ждут своей очереди,

– отметила Верещук.

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