Закінчується рік у парламенті, у нардепів залишилось 2 робочі тижні. Турборежим, який був оголошений від початку президентом і та монополія на владу – дали набагато більші можливості, ніж могли використати в "Слузі народу".

За останній рік роботи парламенту, в уряді встигнули зробити замало. Про це в інтерв'ю програми "Перехресний допит" на 24 каналі говорила народна депутатка з партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

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"Якщо говорити про турборежим, то та можливість і та влада, яка в нас була – не була ні в кого. Ні в однієї партії в парламенті не було фракції настільки самодостатньої, щоби голосувати за закони, не звертаючись до інших фракцій. Ми цього не використали сповна. Я мушу це визнати. Ми могли більше", – заявила Верещук.

Вона додала, що є низка важливих та зрозумілих законів, які ще чекають своєї черги. Наприклад, щодо підвищення соціальних стандартів, підвищення пенсій, зарплат – військовослужбовцям, державним службовцям, пенсіонерам.

Крім того, нардепка вважає, що уряд має працювати без відпусток. Оскільки через пандемію коронавірусу та вимушений карантин вони не встигають виконати план законотворчих робіт.

Я є прихильницею того, щоби ми працювали без відпусток. Був карантин, ми не працювали в повну силу, а мали б. Я вважаю, що ми дарма їли свій хліб: ми отримували заробітну плату. Нам треба допрацювати ті дні й ті законопроєкти, які чекають своєї черги,

– наголосила Верещук.