Нардепка "Слуги народу" виступила проти відставки Авакова: не бачить сильнішої кандидатури
Народна депутатка зі "Слуги народу" Ірина Верещук переконана, що потрібно змінювати судову та правоохоронну системи. Водночас, вона стверджує, що уряд не може змінити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який за 6 років так і не провів реформи.
Її позиція на сьогодні – вони не можуть змінити міністра внутрішніх справ – ні фізично, ні політично. Таку думку Верещук висловила в ефірі програми "Перехресний допит" на 24 каналі.
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Натомість, вона зазначила, що вони можуть підготувати ґрунт і зробити так, щоб Аваков не на все впливав.
Прикордонники мають бути прикордонниками, ДСНС – має бути окремим міністерством, – це ми можемо зробити,
– вважає Верещук.
Також, вона сподівається, що питання відставки Авакова є щоденним. І вона не бачить кандидатури, яка може його замінити.
Про досягнення Авакова
На питання журналістки про те, чи означає це що Аваков залишається, нардепка відповіла: "Так, я вважаю, що він зараз має бути. Ідуть місцеві вибори, і як ми побачили, Аваков зумів забезпечити безсторонність цього процесу. Ви пам'ятаєте ці схеми й все, що відбувалось завжди на виборах. Ця електоральна революція таки стала можливою завдяки, у тому числі, Авакову. Він не дав робити пірамід, схем. Я не кажу, що лише Аваков, і СБУ попрацювали, і це були вибори чесні, це визнають усі".
Крім того, Верещук ствердила, що станом на сьогодні вони не готові змінити міністра внутрішніх справ і брати на себе відповідальність, бо "йдеться не тільки про персоналію, це йдеться про інститут".
Ірина Верещук / Фото 24 каналу
"Він міністр внутрішніх справ у воюючій країні. Ми зараз маємо напруження і воно нікуди не дівається на фронті. Там теж воюють і представники внутрішніх справ. Ми говоримо, що зараз іде питання демілітаризації. Працюючи в комітеті з Нацбезпеки й оборони з усією відповідальністю заявляю: у нас немає кандидатури, яка буде сьогодні сильнішою від цієї кандидатури, яка є. Але критикувати, працювати над стратегією, як зменшити негативний вплив Авакова – нам треба працювати", – сказала Верещук.
Вона додала, що Аваков часом і сам не знає, наскільки негативно впливає на процеси, бо 6 років на одному місці.
"Людина вкорінюється, людина не бачить ситуації зверху, вона стає частиною системи. А як ти можеш змінити систему, якщо ти її невіддільна частина", – підсумувала Верещук.
Відставка Арсена Авакова: що відомо
- Україною прокотилася хвиля протестів через невдоволення роботою глави МВС через декілька резонансних справ в Україні.
- Мовиться про зґвалтування у відділені поліції в Кагарлику, в якому підозрюють двох поліцейських
- Стрілянину в Броварах за участі близько сотні людей.
- Розслідування справи вбивства Кирила Тлявова, де підозрювані – працівники поліції.
- Провалена реформа поліції, де чимало колишніх правоохоронців поновилися на своїх посадах через суд.
- Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності проголосував за передачу на розгляду до Верховної Ради постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- Постанову розглянуть 1 липня.
- У команді Володимира Зеленського інших кандидатів не розглядають.