Народна депутатка зі "Слуги народу" Ірина Верещук переконана, що потрібно змінювати судову та правоохоронну системи. Водночас, вона стверджує, що уряд не може змінити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який за 6 років так і не провів реформи.

Її позиція на сьогодні – вони не можуть змінити міністра внутрішніх справ – ні фізично, ні політично. Таку думку Верещук висловила в ефірі програми "Перехресний допит" на 24 каналі.

Важливо У Раді збирають підписи за відставку Авакова: чим "прославився" міністр

Натомість, вона зазначила, що вони можуть підготувати ґрунт і зробити так, щоб Аваков не на все впливав.

Прикордонники мають бути прикордонниками, ДСНС – має бути окремим міністерством, – це ми можемо зробити,

– вважає Верещук.

Також, вона сподівається, що питання відставки Авакова є щоденним. І вона не бачить кандидатури, яка може його замінити.

Про досягнення Авакова

На питання журналістки про те, чи означає це що Аваков залишається, нардепка відповіла: "Так, я вважаю, що він зараз має бути. Ідуть місцеві вибори, і як ми побачили, Аваков зумів забезпечити безсторонність цього процесу. Ви пам'ятаєте ці схеми й все, що відбувалось завжди на виборах. Ця електоральна революція таки стала можливою завдяки, у тому числі, Авакову. Він не дав робити пірамід, схем. Я не кажу, що лише Аваков, і СБУ попрацювали, і це були вибори чесні, це визнають усі".

Крім того, Верещук ствердила, що станом на сьогодні вони не готові змінити міністра внутрішніх справ і брати на себе відповідальність, бо "йдеться не тільки про персоналію, це йдеться про інститут".



Ірина Верещук / Фото 24 каналу

"Він міністр внутрішніх справ у воюючій країні. Ми зараз маємо напруження і воно нікуди не дівається на фронті. Там теж воюють і представники внутрішніх справ. Ми говоримо, що зараз іде питання демілітаризації. Працюючи в комітеті з Нацбезпеки й оборони з усією відповідальністю заявляю: у нас немає кандидатури, яка буде сьогодні сильнішою від цієї кандидатури, яка є. Але критикувати, працювати над стратегією, як зменшити негативний вплив Авакова – нам треба працювати", – сказала Верещук.

Вона додала, що Аваков часом і сам не знає, наскільки негативно впливає на процеси, бо 6 років на одному місці.

"Людина вкорінюється, людина не бачить ситуації зверху, вона стає частиною системи. А як ти можеш змінити систему, якщо ти її невіддільна частина", – підсумувала Верещук.

Відставка Арсена Авакова: що відомо

Україною прокотилася хвиля протестів через невдоволення роботою глави МВС через декілька резонансних справ в Україні.

Мовиться про зґвалтування у відділені поліції в Кагарлику, в якому підозрюють двох поліцейських

Стрілянину в Броварах за участі близько сотні людей.

Розслідування справи вбивства Кирила Тлявова, де підозрювані – працівники поліції.

Провалена реформа поліції, де чимало колишніх правоохоронців поновилися на своїх посадах через суд.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності проголосував за передачу на розгляду до Верховної Ради постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Постанову розглянуть 1 липня.

У команді Володимира Зеленського інших кандидатів не розглядають.

Про "корабельні сосни", "неякісних дітей" та про те що президент втрачає вплив на фракцію – дивіться у інтерв'ю програми "Перехресний допит".