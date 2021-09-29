"Мы начали задумываться, где наша гордость": чем уникален литовский город Каунас

Каунас получил звание "Европейской культурной столицы 2022". Это возможность не только взглянуть на древнюю историю и наследие, но и объединить местных жителей сегодня, а также выяснить, какова современная идентичность литовского города.

Мы узнали о том, как получить титул "Европейская культурная столица" и какие плюсы от этого получает город.

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Каунас имеет богатую историю, а 2022 год станет ключевым для международного сообщества и местных жителей. О важности инициативы 24 каналу рассказала менеджер программы "Европейская культурная столица 2022" Ана Кочегарова.

Как город получает титул "Европейская культурная столица"?

В 2012-2013 году стало известно, что титул "Европейской культурной столицы" будет принадлежать одному из литовских городов. Европейская комиссия определяет очередь стран, в которой будет это проводиться. Нам было известно, что в Литве будет этот титул в 2022 году. И конкурировать между собой будут города Литвы. С того момента, когда страны узнают, они начинают организовывать у себя национальный конкурс.

В нем роль судьи принадлежит специальной комиссии, в которую входят представители различных культурных европейских институтов. Есть несколько мест Европейского парламента, есть региональная комиссия. Каждый город, который участвует в этом конкурсе, должен приготовить свою программу, которая базируется на критериях, составленных Европейской комиссией и жюри. Наша программа также организована на этих принципах.



Каунас, Литва / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Что это за принципы?

Есть определенные приоритеты в критериях этой программы. Один из главных – это, что проект должен служить большому кругу окружения. Это не проект современного искусства, балета или оперы.

Это культурный проект для всего общества и должен коснуться каждого. Особенно тех, кто участвует в развитии культуры меньше чем стандартные представители.

С какими городами конкурировал Каунас?

Всего было шесть городов, которые принимали участие в национальном конкурсе, но после полуфинала осталось два. Это Клайпеда – наш город-порт, который богат своей историей и Каунас.

Я считаю, что в программе, которую предложили мы, на самом деле ощущается вклад местного культурного сектора. Это очень ощутимый вклад.

Имею в виду, наших партнеров. Это сотни организаций в Каунасе, ЕС и во всем мире, которые участвовали еще в период отбора на этот титул. Они предлагали собственные идеи и проекты, как они видят будущую "Европейскую культурную столицу" в Каунасе. Все это мы поместили в программу. Также мы пытались привлечь их и к встречам с представителями жюри.



Ана Кочегарова, менеджер программы "Европейская культурная столица 2022" / Фото – 24 канал Алины Туришин

Какие плюсы приносит статус культурной столицы местному населению? И в чем выиграет страна, если к городу будет приковано особое внимание?

Этот проект начинается гораздо раньше титульного года, примерно за 5 лет до настоящего старта программы. Потому что он предназначен для долговременного развития города или региона. В нашем случае в программе участвует Каунас и Каунасский район.

Было очевидно, что город живет этой надеждой, что Каунасу нужен этот титул, что многие люди из культурного сектора готовы к этому вызову, готовы приготовить что-то необычное. Эта поддержка культурного сектора и широкого круга людей видимо сыграла важную роль.

Духовное наследие

На чем базировалась ваша программа?

Говоря о наследии программы, мы не являемся той столицей культуры, которая построит новый музей современного искусства или особые инфраструктурные объекты. Мы больше сосредоточились на духовном наследии. Когда мы начали этот проект, Каунас жил в состоянии ностальгии. Его менталитет был основан на событиях, которые произошли еще 100 лет назад, когда Каунас был временной столицей Литвы. Потому что Вильнюс в то время был аннексирован Польшей.

До 1919 года, когда сюда переместили столицу, это был такой военный небольшой городок, крепость, которая развивалась преимущественно в период Российской империи. Вдруг этот город был обязан принять всех. Это означало, что будет много новых сооружений, амбициозных архитектурных проектов и много новых людей.

То есть Каунас стал новым центром культуры и дипломатии. За 10-20 лет здесь было построено более 14 тысяч новых зданий. Здесь была интенсивная жизнь настоящего европейского города.

Что изменилось потом?

Когда период после советской оккупации прекратился, Каунас очень сильно менялся и из культурного центра стал более индустриальным. Менялись люди, а интеллектуалы, которые строили город и создавали, – уехали. Через 100 лет люди помнили и определяли свою уникальность и оригинальность города именно на истории временной столицы Литвы. И хотя это очень хороший период, который вдохновляет и которым мы очень гордимся, особенно, архитектурой модернизма, но было очевидно, что городу нужно современный рецепт и причина гордости своим городом сегодня, а не 100 лет назад.

Об этом мы начали задумываться, где наша гордость, где она скрыта и почему мы так не любим говорить о себе сегодня. Также мы замечали, что в нашей коллективной памяти есть болезненные шрамы, раны, к которым мы боимся прикасаться.

Что имеете в виду?

Это связано с Холокостом в Литве и с абсолютным уходом от этой темы, чтобы не поссориться и не расколоть общество. Мы хотели найти подход к этой теме. Пожалуй, больше основанный на личных историях, на творческих интерпретациях тяжелой истории, не пытаясь найти кого-то виновного, обвинить или решать этот вопрос. Мы хотели вызвать эмпатию к человеку, который не такой как ты. Мы считали, что это очень важно для развития современного общества. Одновременно нам было очень тяжело. Мы много потеряли из-за того, что мы так избегали эту травматическую историю.



Ана Кочегарова, менеджер программы "Европейская культурная столица 2022" / Фото – 24 канал Алины Туришин

Каунас считается самым литовским городом, что очень смешно на самом деле, потому что сотни лет он таким не был. Он был межнациональным городом для евреев, русских, поляков, немцев и все тут жили вместе и, между прочим, с редкими конфликтами.

В вашей программе также есть "бюро памяти". О чем это?

Мы забыли важные имена личностей, которые внесли большой вклад в культуру и философию, индустрию, о которых нам хотелось вспомнить. Мы создали часть программы "бюро памяти", где рассказываем истории этих людей.

Мы чувствовали, что в городе люди достаточно равнодушно относятся друг к другу и к пространству, где они живут. У них очень слабая связь не только с городом, но и со своим ближайшим пространством – своим двором, микрорайоном, где они проживают. И это очень чувствуется, в обществе. Поэтому люди равнодушны и к процессам, которые происходят в политике, они не участвуют в развитии города. Нам хотелось попытаться это исправить.



Каунас, Литва / Фото – 24 канал Алины Туришин

Мы верили, что люди культуры смогут вдохновить любовь к своему двору, соседу и своему городу. Мы создали креативные лаборатории в разных частях города и каунасского района. Мы предлагали различные культурные занятия, как альтернативу сидению перед телевизором. Возможностей провести культурно свое время в своем районе у нас очень не хватает. А тут ты приходишь прямо во двор послушать какой-то небольшой концерт вместе со своими соседями или участвуешь в строительстве мебели для своего двора.

Люди активно участвовали в этом?

Да. Поначалу участников было не так много, но эти примеры заражают людей. Даже тот, кто никогда не участвовал в жизни своего соседа, вдруг придумал привезти батут для детей. Мы надеемся, что это этот проект продолжится и дальше. Мы замечаем, что за эти 5 лет приготовления к "Европейской столице культуры" основалось очень много неформальных разных групп в городах и районе. Люди – деятельные, которые начали свои собственные проекты.

Расскажите, какие это группы?

Очень хороший пример о двух молодых мужчинах. Когда еще только Каунас был кандидатом, мы коммуницировали о культуре модернизма. Они так заинтересовались этой темой, что решили инвестировать и купить квартиру в доме с типичным модернизмом. Они начали участвовать в наших проектах, познакомились с экспертами по модернизму и начали осторожную реконструкцию своей квартиры. Они покупали мебель, интересовались мастерами, которые занимаются реконструкцией.



Каунас, Литва / Фото – 24 канал Алины Туришин

Сегодня они основали музей в своей квартире. Теперь они сами этим самостоятельно занимаются. Появляются и другие инициативы. Например, "Празднуем реку", которое стало ежегодным праздником. Люди делают фестиваль, плывут по реке, проводят различные мероприятия. Также в районе образовалась сообщество "Академия" – базар местных продуктов. Туда собралось столько людей, что они все не помещались там. Местные решили, что могут этим заниматься постоянно и создать общественный бизнес.

Одной из целей программы является "модернизм для будущего". Что имеется в виду?

В этой программе мы опираемся на архитектуру модернизма. В годы, когда мы писали программу, она не была так известна. Люди жили в выдающихся зданиях, не осознавая, что у них в руках. Об этом также не слышала ничего и Европа. В 2015 году Каунас впервые был признан городом-наследием. Но эта информация не была широко известна городу и мы хотели это исправить и напомнить, что в Каунасе большая концентрация модернизма 30-х годов. Поэтому сейчас Каунас пытается получить статус и исторического наследия ЮНЕСКО.

Это программа, которая включает много инициатив. В 2022 году мы отроем также большие выставки. Первая из них так и называется – "Модернизм для будущего". Мы работаем над ней несколько лет в рамках проекта "Креативной Европы", где также принимает участие и Львов. Несколько лет партнеры этого проекта менялись творческими людьми. Другие города отсылали своих творческих представителей, а мы своих. И эти молодые творческие люди разных дисциплин: дизайна, современного танца, архитектуры, скульптуры, фотографии работали над современной интерпретацией модернизма.



"Молодые творческие люди работали над современной интерпретацией модернизма" / Фото – 24 канал Алины Туришин

В рамках своих персональных проектов в сегодняшние дни модернизм актуален для современного общества. И мы пытались посмотреть на это наследие с точки зрения современного человека. В январе 2022 года эти проекты будут представлены и вместе с этим история современного европейского модернизма.

Одна из целей также "децентрализация культуры". Что вы вкладываете в это понятие?

Часто причина, по которой люди не приходят в театр или музей, заключается в том, что они просто не привыкли. Они имеют представление, что культура не для них, они чувствуют себя там не комфортно. Мы хотели бороться с таким стереотипом, чтобы после этого проекта как можно меньше людей так себя чувствовали.

Пожалуй, иногда трудно пригласить человека, который никогда не был в театре, на спектакль современного балета, какой бы необычный артист бы приехал. Поэтому мы приносим культуру и высокого качества творчество прям во дворы людям. И это и есть эта "децентрализация культуры".



"Мы приносим культуру и высокого качества творчество прям во дворы людям" / Фото – 24 канал Алины Туришин

У нас есть программа, которая происходит за городом – "современные городки". У нас разработана уникальная методика работы с местными жителями. Наши кураторы вместе с артистами, которые специально приглашены в конкретные городки, работают с местным населением, ищут уникальные истории этих городов, и как рассказать их более широкому кругу обществу. В конце этого процесса они подходят к конкретному творческому результату.

Например, есть один город возле Каунаса, который когда-то был абсолютно закрытым, потому что там жили разведчики. После того, как Литва стала независимой, там не то что истории города не осталось, а даже жители исчезли. Город заселили новые жители. Хоть название города переводится как "веселая горка", веселого там было мало. Но там был уникальный "Музей ангелов" – единственный в Европе, где есть много скульптур и статуэток ангелочков.



Ана Кочегарова, менеджер программы "Европейская культурная столица 2022" / Фото – 24 канал Алины Туришин

Мы туда пригласили известного режиссера и драматурга современного цирка Роберта Магро. Он позвал своих коллег и стал приглашать местных жителей на воркшопы современного цирка. То есть, утром у него были тренировки акробатики с детьми, а после обеда с пожилыми. В результате он написал драматургию к новому спектаклю о городке, в котором было много радиоантенн, которые притягивали в город ангелов. В этот спектакль он пригласил местных жителей играть там. А посмотреть на этот спектакль приехали сотни людей. Городок открылся заново.

Какие ключевые события помогут познакомить мир с культурой города? И на какие проекты вы возлагаете надежды?

На все. Мы гордимся всеми проектами. И не только теми, которые мы, как организаторы, сделали. Но и теми, к которым привлечены наши партнеры. Их около 80 и этот список еще пополнится. Это люди, которые постарались пригласить в Каунас самых известных творческих людей мира. Во время открытия и закрытия "Европейской культурной столицы" состоится сотни мероприятий и главных шоу. Эти главные шоу и создадут современную легенду Каунаса, где главным персонажем является "Зверь Каунаса". Это наш талисман, который заботится о нашем городе.

Этого зверя создали мы. Нам казалось, что Каунасу не хватает мифов. Каждый старый город достоин иметь свою легенду, а здесь мы ее не нашли. Мы решили, что все легенды когда-то рождались и поэтому придумали такого зверя. Он показывается в разных формах в нашей программе. Мы также выпустили книгу сказок об этом звере.

Как вы вовлекаете молодежь в свои активности?

Каунас считается молодежным городом, из-за того, что здесь много университетов. Но студенты когда думают о своем будущем, часто не видят его здесь. Они планируют выехать в Вильнюс или за границу. Нам казалось, что этот проект должен дать им пространство менять свой город так, чтобы им хотелось проводить здесь время и делать что-то. Мы пригласили молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет и проводили тренинги лидерства. Они учились проявлять свои личные таланты, находить их и одновременно знакомились с культурной сферой Каунаса и продюсированием проектов.



"Студенты когда думают о своем будущем, часто не видят его здесь" / Фото – Орион-Интур

В результате, они должны провести свои культурные персональные творческие проекты. То есть, замысел заключается в том, что молодежь сама создает молодежную программу "Европейской культурной программы". Эти молодые люди, например, создали фестиваль современной поэзии. Теперь они основали свою независимую организацию, которая продолжит путь этого проекта.

В одном из интервью вы сказали, что верите в идею позитивных изменений именно под влиянием культуры. Были ли примеры других городов, которые вас вдохновили? Какие техники вы решили использовать?

Очень важно представителям "Столиц европейской культуры" поехать и поучиться на примерах других городов. Потому что ни в одной стране, где бы ни начиналась эта программа, не было таких больших культурных проектов, опыт которых можно было бы использовать. Мы учились как активизировать общество, сделать проекты долговременными, чтобы они привлекали людей. Как организовать сетку партнеров, на какой основе. Это все надо построить новой команде людей с нуля. Также как сформировать команду, маркетинг, коммуникацию, как собрать достаточное количество людей, как управлять большим количеством волонтеров. Это все то, что можно учиться у других городов и стран.

Мультикультурность, разнообразие – сейчас ключевые тренды. Как ваши программы помогают поддерживать эти идеи?

Это программа о памяти нашего региона. Она в прямом смысле касается этих трендов. Для нас это было необходимостью – посмотреть на свое прошлое и к чему это привело сегодня, как мы сегодня относимся к тем людям, которые мыслят по-другому. Нам было важно создать связь с другими этническими группами, которые здесь проживают – татары, евреи, пережившие Холокост, поляки. Мы стараемся осветить их личные истории и их семей. Так много людей до сих пор не знают через какой травматический опыт пришли некоторые жители Каунаса. Одновременно нам интересно посмотреть, как меняется современное общество города.



"Нам было важно создать связь с другими этническими группами" / Фото – зарубежные СМИ

Какое место в Литве вы бы посоветовали посетить гостям обязательно?

Каунас. Обязательно прийти на главную улицу города – Лайсвес аллею. Это главная жилка, к которой присоединено сердце нашего города. Вокруг нее можно увидеть большинство уникальных и выразительных примеров каунасского модернизма.

Изменил ли коронавирус отношение людей к важности культуры?

Действительно мы сталкиваемся с определенными проблемами и вызовами из-за пандемии. То есть, всегда есть неопределенность будущего и нам тяжело планировать, потому что все может измениться за день. Но люди и их привычки также меняются. Они больше ценят возможность живого контакта. Также мы замечаем осторожность в посещении мероприятий. Более популярными стали мероприятия на открытом пространстве.