Об этом в прямом эфире 24 канала сказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. По его словам, Киев стоит на пороге красной карантинной зоны.

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"Мы находимся в эпидемии непривитых и в больнице находятся в реанимациях 99% именно невакцинированных или людей, которые купили справки о прививках. В ближайшее время примут решение на уровне государства о возможности перехода в красную зону", – рассказал Рубан.

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