Про це в прямому ефірі 24 каналу голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан. За його словами, Київ стоїть на порозі червоної карантинної зони.

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"Ми перебуваємо в епідемії невакцинованих і в лікарні перебувають в реанімаціях 99% саме невакцинованих або людей, які купили довідки про щеплення. Найближчим часом ухвалять рішення на рівні держави щодо можливості переходу в червону зону", – розповів Рубан.

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