Мы наносим оккупантам такие потери, которых они не видели в самом страшном сне, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский вышел к украинцам с очередным обращением. Он подчеркнул, что даже в самом страшном сне оккупантам не снились те потери, которые они несут сейчас.

В своем новом видеообращении президент Владимир Зеленский заверил, что очень скоро сможет позвать украинцев обратно домой. А все потому, что оккупанты несут такие потери, которые им не могли присниться даже в самом страшном сне, передает 24 канал.

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Потери оккупантов не могли им присниться даже в кошмарах

Президент подчеркнул, что ВСУ храбро удерживают ключевые направления обороны страны. Они контратакуют оккупантов под Харьковом, защищая город. Они удерживают Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс.

Мы наносим оккупантам такие потери, которых они не видели и в самом страшном сне,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что вражеская армия не смогла выйти на запланированные рубежи. В то же время она "вышла" почти на 10 тысяч убитых своих военных. Владимир Зеленский напуган тем фактом, что это молодые ребята, которым по 18–20 лет. Те, кому не объяснили, за что они идут убивать и почему они на чужой земле.

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