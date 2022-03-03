Мы – народ, который за неделю сломал многолетний план врага, – Зеленский

Президент Украины обратился к нации ночью 3 марта. Он начал с должного акцента: мы уже сломали планы врага, которые он готовил много лет.

Зеленский также подчеркнул, что украинцы – народ добрый, но не к врагу. "Мы их остановили – и бьем", – сказал президент о российских оккупантах.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Вот яркая цитата из обращения Президента Украины Владимира Зеленского начала суток 3 марта:

Мы, украинцы – сильные и добрые. Но добрые не к врагу. Мы – народ, который за неделю сломал планы врага. Планы, строившиеся годами. Подло, просчитано, с ненавистью к нашей стране. К нашим людям. К любым людям, у которых есть две вещи – свобода и сердце. Но мы их остановили – и бьем!

По данным главы государства, к слову, за неделю враг потерял более 9 тысяч личного состава! Дальше – только больше.

Смотрите полное видео обращения Зеленского от 3 марта:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!