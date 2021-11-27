Так ли это было на самом деле? Больше об этом рассказала 24 каналу директор Музея Голодомора-геноцида Олеся Стасюк.

Стоит знать Признание Голодомора в мире: какие страны признали факт преступления против украинской нации, а какие – нет

"77 ужасающих мест"

Руководитель музея пригласила установить приложение Track Holodomor History. Он показывает историю столицы Украины Киева в период Голодомора.

Мы нашли 77 ужасных мест в Киеве, рассказывающих об истории преступления геноцида украинцев, совершенного коммунистическим тоталитарным режимом,

– сообщила Олеся Стасюк.

Речь, в частности, о:

Церкви на Подоле, Вознесенской, Николаевской церкви. Возле них копали рвы, а туда свозили тела детей, умерших на улице.

Мясокомбинат на Дарнице, куда привезли вагон человеческих трупов.

Речной вокзал, который использовался для переправки умерших через Днепр.

Так же и железнодорожный вокзал, куда приезжали семьи из разных уголков страны в поисках еды.

И родители в отчаянии нередко оставляли своих детей на вокзале, надеясь, что их заберут в приюте и спасут. На территории у вокзала также есть и места захоронения,

– объяснила директор музея.

Важно! Сайт 24 канала запустил проект " Голод и мор: память поколений ", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы расскажем истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого нет среди нас, будут говорить их родные.



Автор проекта – глава отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар .

"Столица Голодомора"

Как рассказала Олеся Стасюк, в Харькове на вокзале стояли вагоны-отстойники – там держали людей, пока они не умирали. Не зря же Харьков называли "столицей Голодомора".

У нас очень много фактов, свидетельствующих о том, что это был настоящий геноцид именно против украинцев. Мы нашли документы, которые ужасали даже исследователей темы,

– подчеркнула Стасюк.

Из того же Харькова вывезли два поезда с трупами, похороненными в степях Казахстана. Зачем? Конечно, чтобы скрыть преступление. Чтобы с течением времени исчезала возможность находить места массовых захоронений.

Читайте полностью Покажем, что мы нация, – интервью с директором Музея Голодомора-геноцида Олесей Стасюк