Так ли это было на самом деле? Больше об этом рассказала 24 каналу директор Музея Голодомора-геноцида Олеся Стасюк.
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"77 ужасающих мест"
Руководитель музея пригласила установить приложение Track Holodomor History. Он показывает историю столицы Украины Киева в период Голодомора.
Мы нашли 77 ужасных мест в Киеве, рассказывающих об истории преступления геноцида украинцев, совершенного коммунистическим тоталитарным режимом,
– сообщила Олеся Стасюк.
Речь, в частности, о:
- Церкви на Подоле, Вознесенской, Николаевской церкви. Возле них копали рвы, а туда свозили тела детей, умерших на улице.
- Мясокомбинат на Дарнице, куда привезли вагон человеческих трупов.
- Речной вокзал, который использовался для переправки умерших через Днепр.
- Так же и железнодорожный вокзал, куда приезжали семьи из разных уголков страны в поисках еды.
И родители в отчаянии нередко оставляли своих детей на вокзале, надеясь, что их заберут в приюте и спасут. На территории у вокзала также есть и места захоронения,
– объяснила директор музея.
"Столица Голодомора"
Как рассказала Олеся Стасюк, в Харькове на вокзале стояли вагоны-отстойники – там держали людей, пока они не умирали. Не зря же Харьков называли "столицей Голодомора".
У нас очень много фактов, свидетельствующих о том, что это был настоящий геноцид именно против украинцев. Мы нашли документы, которые ужасали даже исследователей темы,
– подчеркнула Стасюк.
Из того же Харькова вывезли два поезда с трупами, похороненными в степях Казахстана. Зачем? Конечно, чтобы скрыть преступление. Чтобы с течением времени исчезала возможность находить места массовых захоронений.
Читайте полностью Покажем, что мы нация, – интервью с директором Музея Голодомора-геноцида Олесей Стасюк