Та чи так це було насправді? Більше про це розповіла 24 каналу директорка Музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк.
Варто знати Визнання Голодомору в світі: які країни визнали факт злочину проти української нації, а які – ні
"77 жахливих місць"
Керівниця музею запросила встановити додаток Track Holodomor History. Він показує якраз історію столиці України Києва у період Голодомору.
Ми знайшли 77 жахливих місць у Києві, які розповідають про історію злочину геноциду українців, який вчинив комуністичний тоталітарний режим,
– повідомила Олеся Стасюк
Мовиться, зокрема, про:
- Церкви на Подолі, Вознесенська, Миколаївська церкви. Біля них копали рови, а туди звозили тіла дітей, померлих на вулиці.
- М'ясокомбінат на Дарниці, куди привезли вагон людських трупів.
- Річковий вокзал, який використовували, щоб переправляти померлих через Дніпро.
- Так само і залізничний вокзал, куди приїздили родини з різних кутків країни в пошуках їжі.
І батьки у відчаї нерідко своїх дітей залишали на вокзалі, сподіваючись, що їх заберуть у сиротинці та врятують. На території біля вокзалу також є і місця поховання,
– пояснила директорка музею.
"Столиця Голодомору"
Як розповіла Олеся Стасюк, у Харкові на вокзалі стояли вагони-відстійники – там тримали людей, аж поки вони не вмирали. Не дарма ж Харків називали "столицею Голодомору".
У нас є дуже багато фактів, які свідчать про те, що це був справжній геноцид саме проти українців. Ми знайшли документи, які жахали навіть дослідників теми,
– вкотре наголосила Стасюк.
З того ж Харкова вивезли два потяги з трупами, які поховали у степах Казахстану. Навіщо? Звісно, щоб приховати злочин. Щоб з часом зникала можливість знаходити місця масових поховань.
Читайте повністю Покажімо, що ми нація, – інтерв'ю з директоркою Музею Голодомору-геноциду Олесею Стасюк