Мы не единый народ, – Зеленский об украинцах и россиянах

Владимир Зеленский заявил, что у украинцев и россиян есть много общего: часть истории и общая победа над фашизмом. Однако единым народом мы никогда не были.

Если бы мы были одним народом, в Москве бы висели наши флаги

У украинцев и россиян есть общая память, родственники и соседство. Об этом президент Украины заявил в интервью.

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Если бы были украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, были бы гривны, а над Госдумой развивался бы сине-желтый флаг,

– сказал Зеленский.

В будущем может быть что-то общее, – президент

В то же время глава государства допустил, что в будущем между государствами все-таки может быть что-то общее. Однако лишь в том случае, если "не поздно остановить тотальное разделение между странами".

"Цель у нас действительно должна быть одна – закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что невозможно одновременно говорить про "один народ" и открыто захватывать наши территории и продолжать войну на Донбассе.

Путин считает по-другому

Накануне президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что "украинцы и россияне вообще единый народ" и разницы между ними политик не видит. Он традиционно рассказал, как на Руси был один народ, а позже его поделили. Мол, были "великороссы, малороссы и белороссы", которые являются "одним сообществом".

Так российский лидер отреагировал на вопрос о том, почему Кремль не внес Украину в список "недружественных стран".