Речь идет о шаге, на который накануне не согласилось пойти НАТО. Об этом 6 марта сказал 24 каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По данным нашей разведки, российские оккупационные войска активно готовятся атаковать Одессу. Они даже пытались реализовать этот план, однако украинские защитники города блокировали это.

Но, как показывает опыт этой войны, оккупанты не умеют долго думать. Если им не удается войти в город, они начинают его обстреливать.

Пока небо над Украиной не закрыто или пока Запад не дал нам нужное количество самолетов, мы не можем гарантировать безопасность Одессы с воздуха,

– акцентировал Подоляк.

Следует заметить, что от бомбежек страдает прежде всего мирное население. Пока невинные гибнут, Российская пропаганда продолжает показывать лишь некоторые разрушенные здания и говорит, что это борьба с "бандеровскими фашистами".

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