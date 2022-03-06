Мовиться про крок, на який напередодні не погодилося піти НАТО. Про це 6 березня сказав 24 каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

До теми Вони готуються бомбардувати Одесу, це буде історичний злочин, – Зеленський

За даними нашої розвідки, російські окупаційні війська активно готуються атакувати Одесу. Вони навіть намагалися реалізувати цей план, проте українські захисники міста це блокували.

Та, як показує досвід цієї війни, окупанти не вміють довго думати. Якщо їм не вдається зайти в місто, вони починають його обстрілювати.

Поки небо над Україною не закрите або поки що Захід не дав нам потрібну кількість літаків, ми не можемо гарантувати безпеку Одеси з повітря,

– акцентував Подоляк.

Варто зауважити, що від бомбардувань потерпає передусім мирне населення. Поки невинні гинуть, Російська пропаганда продовжує показувати лише деякі зруйновані будівлі та каже, що це нібито боротьба з "бандерівськими фашистами"

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