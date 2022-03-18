Мы не можем спать, нам стыдно за действия путинского режима, – российский политолог

Путинский режим не переживет поражения в войне с Украиной. Сейчас Кремль пытается бороться не только с Украиной, но и с внутренним фронтом.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский политолог Андрей Зубов. Он рассказал, что Владимир Путин хочет заставить молчать думающих иначе россиян.

К теме Война – дорогое удовольствие, – политолог сказал, сколько еще Россия сможет продержать экономику

Огромное давление

Зубов считает, что в России есть силы, которые выступают совсем не так, как Путин. Однако они находятся под большим давлением. Политолог подчеркнул – в этих силах моральное оправдание русского общества.

Перед Украиной нам очень стыдно. Нам очень тяжело. Мы не можем спать, есть, потому что видим, что происходит в соседней близкой нам стране, с которой нас очень многое связывает,

– сказал Зубов.

Он добавил, что его прадед Лебедев был главным в Киевской городской думе еще в конце XIX века. Мужчина был богатым человеком и даже финансировал строительство филармонии.

"Он россиянин, но жил в Киеве и строил этот город. Как мне относиться к тому, что сейчас Киев разрушают. И я не один такой", – отметил политолог.

Зубов о ситуации в России: смотрите видео