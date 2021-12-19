В то же время никого не надо отвергать. Это заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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По его словам, нужно принимать всех, кто стремится покаяться и измениться.

Мы не отвергаем никого. Мы уже говорили об этом неоднократно,

– подчеркнул Епифаний.

Он отметил, что если человек действительно хочет исправиться, то принимают и молятся за всех людей, за всех украинцев.

Отметим! Епифаний 2 года назад уже высказывался относительно ЛГБТ. Тогда он заявил, что не поддерживает это сообщество, ибо это "противоречит божественному учению". В то же время, как и сейчас, заметил, что нельзя отвергать людей, и призвал к исправлению греховной жизни. Также Епифаний говорил, что ЛГБТ-сообщество допустят к причастию, только когда "они покаются в грехах".

Что известно об отношении папы к ЛГБТ

В документальном фильме "Франческо" Папа публично поддержал узаконивание гражданских браков между гомосексуальными парами.

Он отметил, что такие пары имеют право на семью, ведь "они – дети Божьи".

Папа Римский по-прежнему поддерживал ЛГБТ. В частности заявлял, что Бог любит всех своих детей.

Римско-католические епископы Украины не согласились с высказываниями Папы, мол, это не меняет доктрины церкви.

Весной 2021 года в Ватикане запретили благословлять однополые браки. Папа Римский подтвердил такую позицию Католической церкви.

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