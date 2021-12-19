Водночас нікого не треба відкидати. Це заявив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

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За його словами, потрібно приймати всіх, хто прагне покаятися та змінитися.

Ми не відкидаємо нікого. Ми вже говорили про це неодноразово,

– наголосив Епіфаній.

Він зауважив, що якщо людина справді хоче виправитися, то приймають і моляться за всіх людей, за всіх українців.

Відзначимо! Епіфаній 2 роки тому вже висловлювався щодо ЛГБТ. Тоді він заявив, що не підтримує цю спільноту, бо це "суперечить божественному вченню". Водночас, як і зараз, зауважив, що не можна відкидати людей, і закликав до виправлення гріховного життя. Також Епіфаній говорив, що ЛГБТ-спільноту допустять до причастя, тільки коли "вони покаються у гріхах".

Що відомо про ставлення Папи до ЛГБТ

У документальному фільмі "Франческо" Папа публічно підтримав узаконення цивільних шлюбів між гомосексуальними парами.

Він зауважив, що такі пари мають право на сім'ю, адже "вони – діти Божі".

Папа Римський і раніше підтримував ЛГБТ. Зокрема заявляв, що Бог любить усіх своїх дітей.

Римо-католицькі єпископи України не погодилися із висловлюваннями Папи, мовляв, це не змінює доктрини церкви.

Навесні 2021 року у Ватикані заборонили благословляти одностатеві шлюби. Папа Римський підтвердив таку позицію католицької церкви.

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