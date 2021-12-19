Водночас нікого не треба відкидати. Це заявив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
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За його словами, потрібно приймати всіх, хто прагне покаятися та змінитися.
Ми не відкидаємо нікого. Ми вже говорили про це неодноразово,
– наголосив Епіфаній.
Він зауважив, що якщо людина справді хоче виправитися, то приймають і моляться за всіх людей, за всіх українців.
Що відомо про ставлення Папи до ЛГБТ
- У документальному фільмі "Франческо" Папа публічно підтримав узаконення цивільних шлюбів між гомосексуальними парами.
- Він зауважив, що такі пари мають право на сім'ю, адже "вони – діти Божі".
- Папа Римський і раніше підтримував ЛГБТ. Зокрема заявляв, що Бог любить усіх своїх дітей.
- Римо-католицькі єпископи України не погодилися із висловлюваннями Папи, мовляв, це не змінює доктрини церкви.
- Навесні 2021 року у Ватикані заборонили благословляти одностатеві шлюби. Папа Римський підтвердив таку позицію католицької церкви.
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