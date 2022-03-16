В своем брифинге она отметила, что Россия за последние несколько дней грубо нарушала договоренности, передает 24 канал. В частности она отметила, что происходит обстрел колонн, населенных пунктов, точек сбора людей.

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Красный Крест не дал ответа о гуманитарных коридорах

Мы не получили ответа на наши предложения, направленные вчера, в Международный Красный Крест по открытию гуманитарных коридоров сегодня,

– сказала она.

Министр также подчеркнула, что актуальным остается открытие гуманитарных коридоров для Изюма и Мариуполя. В то же время она отметила, что в нынешних условиях безопасно вывозить людей просто невозможно.

Смотрите видеообращение Ирины Верещук от 16 марта:

Кроме того, добавила Ирина Верещук, продолжается разработка маршрутов поставки гуманитарной помощи – продуктов и лекарств – в захваченные и окруженные украинские города. Речь идет о населенных пунктах Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей.

Ирина Верещук отметила, что в течение дня сообщит, если ситуация будет меняться. Речь идет как об открытии гуманитарных коридоров, так и о возможных новых маршрутах.

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