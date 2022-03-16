У своєму брифінгу вона зазначила, що Росія за останні кілька днів грубо порушувала домовленості, передає 24 канал. Зокрема вона наголосила на тому, що відбувається обстріл колон, населених пунктів, точок збору людей.

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Червоний Хрест не дав відповіді про гуманітарні коридори

Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, направлені вчора, до Міжнародного Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні,

– сказала вона.

Міністерка також підкреслила, що актуальним залишається відкриття гуманітарних коридорів для Ізюма та Маріуполя. Водночас вона зауважила, що в нинішніх умовах безпечно вивозити людей просто неможливо.

Дивіться відеозвернення Ірини Верещук від 16 березня:

Крім того, додала Ірина Верещук, продовжується розробка маршрутів поставки гуманітарної допомоги – продуктів і ліків – до захоплених та оточених українських міст. Мовиться про населені пункти Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Київської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей.

Ірина Верещук зазначила, що протягом дня повідомить, якщо ситуація змінюватиметься. Мовиться як про відкриття гуманітарних коридорів, так і про можливі нові маршрути.

До теми – Зеленський про ситуацію в оточених містах – дивіться відео: