Мы не сдадимся, – Кличко для Reuters

Украинцам некуда отступать, и мы защитим наш дом от российских захватчиков.

Об этом лидер УДАРа, мэр столицы Виталий Кличко, заявил в эфире агентства Reuters во время включения по скайпу 3 марта.

Мы не сдадимся. Нам некуда отступать. Тысячи были убиты в этой войне против Украины. И это количество будет расти, к сожалению,

– отметил Кличко.

Он подчеркнул, что власти Киева эвакуировали сирот в Польшу и Германию.

"Ситуация напряженная, люди встревожены, ведь продолжаются постоянные обстрелы по жилым кварталам и объектам критической инфраструктуры", – сказал Кличко.