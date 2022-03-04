Мы не сдадимся, – Кличко для Reuters
4 марта 2022 , 09:36Читати новину українською
Источник:Reuters
Украинцам некуда отступать, и мы защитим наш дом от российских захватчиков.
Об этом лидер УДАРа, мэр столицы Виталий Кличко, заявил в эфире агентства Reuters во время включения по скайпу 3 марта.
Мы не сдадимся. Нам некуда отступать. Тысячи были убиты в этой войне против Украины. И это количество будет расти, к сожалению,
– отметил Кличко.
Он подчеркнул, что власти Киева эвакуировали сирот в Польшу и Германию.
"Ситуация напряженная, люди встревожены, ведь продолжаются постоянные обстрелы по жилым кварталам и объектам критической инфраструктуры", – сказал Кличко.