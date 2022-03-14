Ночью, 14 марта, в Николаевской области, как и в большинстве регионов Украины, звучала воздушная тревога. Виталий Ким объяснил в своем телеграме, почему до сих пор ее не сняли.

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Никто не знает, что у оккупантов в голове

Виталий Ким подчеркнул, что утром враги обстреляли Снегиревку. Уже известно, что в результате этого в городе погиб один человек. Также сообщается о повреждении пяти домов.

Что касается воздушной тревоги, то в области ее не спешат снимать. Глава Николаевской ОВА понимает, что враг непредсказуем, поэтому стремится уберечь горожан он неразумных поступков оккупантов.

Мы не снимали воздушную тревогу, на всякий случай, ведь не знаем, что у тех "дурачков" в голове. Ведь нелогично стрелять по гражданскому населению,

– сказал он.

Смотрите утреннее видеообращение Виталия Кима:

Также Виталий Ким порекомендовал тем, у кого нет сети, выключить в настройках автоматический поиск. Украинские операторы объединились и запустили национальный роуминг. Поэтому николаевцы, которые остались без связи на своем операторе, могут "поймать" сеть у другого вручную.

Напомним, что во время воздушной тревоги необходимо сразу же перебраться в укрытия. Если у вас такой возможности нет, то желательно спрятаться хотя бы в ванной комнате. Избегайте помещений с окнами, а также позаботьтесь о том, чтобы между вами и улицей были хотя бы две стены.

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