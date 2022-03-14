Уночі, 14 березня, у Миколаївщині, як і в більшості регіонів України, лунала повітряна тривога. Віталій Кім пояснив у своєму телеграмі, чому досі її не зняли.

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Ніхто не знає, що в окупантів у голові

Віталій Кім підкреслив, що зранку вороги обстріляли Снігурівку. Вже відомо, що внаслідок цього у місті загинула одна людина. Також повідомляється про пошкодження п'яти будинків.

Що стосується повітряної тривоги, то в області її не поспішають знімати. Глава Миколаївської ОВА розуміє, що ворог непередбачуваний, тож прагне вберегти містян він нерозумних вчинків окупантів.

Ми не знімали повітряну тривогу, про всяк випадок, адже не знаємо, що у тих "дурачків" у голові. Адже нелогічно стріляти по цивільному населенню,

– сказав він.

Дивіться ранкове відеозвернення Віталія Кіма:

Також Віталій Кім порекомендував тим, у кого немає мережі, вимкнути в налаштуваннях автоматичний пошук. Українські оператори об'єдналися й запустили національний роумінг. Тож миколаївці, які залишилися без зв'язку на своєму операторі, можуть "зловити" мережу в іншого вручну.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги необхідно відразу ж перебратися до укриттів. Якщо у вас такої можливості немає, то бажано сховатися бодай у ванній-кімнаті. Уникайте приміщень з вікнами, а також потурбуйтеся про те, щоб між вами і вулицею були бодай дві стіни.

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