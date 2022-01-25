Секретарь Совета нацбезопасности и обороны убежден, что слова президента просто дернули. Мол, его слова касались не конкретно одного города.
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Угроза есть, пока есть Россия
Алексей Данилов настаивает, что угроза Харькову может существовать до тех пор, пока существует Россия. Так же это касается и любого другого города.
Он убежден, что ситуация с этим заявлением президента является классическим примером, когда цепляются за слово и попытаются создать из этого хайп.
Я к этому спокойно отношусь, я более чем уверен, что харьковчане, львовяне, одесситы, все наши города будут защищены. Они были, есть и будут украинскими,
– уверяет секретарь СНБО.
Он также отметил, что Владимир Зеленский обещал России ответ на новые попытки агрессии. "Но имейте в виду, что это будет великая война. Мы ничего сдавать не собираемся", – заверил Алексей Данилов.
Заявление Зеленского о Харькове
- Президент Владимир Зеленский, по меньшей мере, удивил своим заявлением о возможности России захватить Харьков. Об этом он сказал в интервью The Washington Post.
- Одним из первых эти слова прокомментировал харьковский городской голова Игорь Терехов. Он заверил, что харьковчане приложат все усилия, чтобы не дать шанса ни одному оккупанту.
- Впоследствии прессекретарь президента Сергей Никифоров объяснил, что слова президента не имели в виду конкретный план, а лишь описывали гипотетический сценарий.
- Кроме того, руководитель управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин заверил, что силовики могут отразить вероятное наступление на этот регион.
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