Секретарь Совета нацбезопасности и обороны убежден, что слова президента просто дернули. Мол, его слова касались не конкретно одного города.

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Угроза есть, пока есть Россия

Алексей Данилов настаивает, что угроза Харькову может существовать до тех пор, пока существует Россия. Так же это касается и любого другого города.

Он убежден, что ситуация с этим заявлением президента является классическим примером, когда цепляются за слово и попытаются создать из этого хайп.

Я к этому спокойно отношусь, я более чем уверен, что харьковчане, львовяне, одесситы, все наши города будут защищены. Они были, есть и будут украинскими,

– уверяет секретарь СНБО.

Он также отметил, что Владимир Зеленский обещал России ответ на новые попытки агрессии. "Но имейте в виду, что это будет великая война. Мы ничего сдавать не собираемся", – заверил Алексей Данилов.

Заявление Зеленского о Харькове

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