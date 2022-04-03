Более того, с россиянами мы не собираемся мириться. Об этом политолог Николай Давидюк сказал в эфире 24 канала.

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Мы можем подписать договор о мировой, но это не будет означать, что мы с Россией помирились. Мы не помиримся никогда с Кремлем из-за тех зверств, которые они делали с нашими людьми,

– подчеркнул политолог.

И добавил, что убийства детей и беременных женщин никогда не прощаются.

"Им еще десятки лет придется смывать все те преступления, которые они принесли на эту территорию", – отметил он.

Впрочем, добавил, что в любом случае нужно искать инструменты завершения войны и уменьшать жертвы. Однако следует понимать, что эти мирные договоренности – временные.

Внимание! Украинская сторона раскрыла подробности мирного договора. При этом представители украинской делегации не подписывали никакие документы – только озвучивали предложения Украины.