Более того, с россиянами мы не собираемся мириться. Об этом политолог Николай Давидюк сказал в эфире 24 канала.
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Мы можем подписать договор о мировой, но это не будет означать, что мы с Россией помирились. Мы не помиримся никогда с Кремлем из-за тех зверств, которые они делали с нашими людьми,
– подчеркнул политолог.
И добавил, что убийства детей и беременных женщин никогда не прощаются.
"Им еще десятки лет придется смывать все те преступления, которые они принесли на эту территорию", – отметил он.
Впрочем, добавил, что в любом случае нужно искать инструменты завершения войны и уменьшать жертвы. Однако следует понимать, что эти мирные договоренности – временные.
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