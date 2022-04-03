Ба більше, росіянами ми не збираємось миритися. Про це політолог Микола Давилюк сказав в ефірі 24 каналу.

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Ми можемо підписати договір про мирову, але не це буде означати, що ми з Росією помирились. Ми не помиримось ніколи з Кремлем за ті звірства, які вони робили з нашими людьми,

– наголосив політолог.

І додав, що вбивства дітей та вагітних жінок ніколи не пробачається.

"Їм ще десятки років доведеться змивати всі ті злочини, які вони принесли на цю території", – зазначив він.

Утім додав, що у будь-якому випадку треба шукати інструменти завершення війни і зменшувати жертви. Однак потрібно розуміти, що ці мирні домовленості – тимчасові.

Увага! Українська сторона розкрила подробиці мирного договору. При цьому представники української делегації не підписували жодних документів – лише озвучували пропозиції України.

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