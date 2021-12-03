Мы никогда не станем "второй Украиной", – Лукашенко отметился циничным заявлением

Александр Лукашенко жалуется, что Беларусь якобы является "основным звеном давления на Россию". Он традиционно разбрасывается обвинениями в сторону Запада.

Самопровозглашенный президент жалуется, что Запад перешел от претензий к более жестким требованиям и ультиматумам. Он дерзко заявил, что "от Беларуси требуют, чтобы та стала такой, как Украина".

Ранее Лукашенко рассказал байки о "сотнях могил беженцев" на польской стороне.

Запад попросил быть "как Украина", – Лукашенко

Лукашенко объяснил, что Украину ему приводят как пример демократического, перспективного и развитого государства. "Я четко сообщил, что мы никогда не станем Украиной. Потому что мы белорусы, у нас собственное видение наших перспектив", – добавил политик. Далее он цинично отметил, что никто из граждан страны, стремящихся к нормальной жизни для себя и родных, не хотел бы, чтобы Беларусь стала второй Украиной.

Кроме этого, он прокомментировал также призывы к смене власти Беларуси. Мол, отовсюду говорят, что начинать нужно именно с главы государства. "У нас есть механизм. Выборы. Досрочные, если кто-то хочет, пожалуйста. У нас тоже есть механизм. Пусть предлагают. Поэтому я не нагнетаю обстановку", – оправдывался политик.

Лукашенко говорит, что не изменит России

Ранее Лукашенко сказал, что досрочные выборы возможны только после обновления конституции. По словам аналитиков, изменения в документе дадут ему шанс только формально покинуть пост.

Политик также сетовал, что Беларусь якобы оказалась в центре "глобального противостояния", которое сейчас развернулось между Западом и Москвой. "Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ, россиян? Не можем", – решительно отметил самопровозглашенный президент. Недавно самопровозглашенный президент называл Владимира Путина "родным братом". Лукашенко заверил, что они могут делать разные выводы, но на проблемы всегда смотрят одинаково

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