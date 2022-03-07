Мы однозначно сильнее, чем враг, – экс-министр обороны Украины

У Вооруженных сил Украины гораздо более эффективная тактика, чем у врага. Кроме того, у оккупантов исчерпывается личный состав своей армии.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины. В боях на земле Украина однозначно выигрывает.

Важно Никакого продвижения врага, это хорошие сутки, – Арестович

Однако украинская сторона чувствует себя абсолютно уверенно.

Мы однозначно сильнее врага. Наша тактика гораздо эффективнее,

– подчеркнул Загороднюк.

Загороднюк о слабых местах врага

Вражеские силы истощаются со стороны личного состава. Число погибших оккупантов уже более 11 тысяч. В таком случае можно предположить, что раненых – еще 30 – 35 тысяч человек, как обїяснил экс-министр обороны.

Резервов, которые враг мог бы подтянуть – очень мало, так что это проблема для них. В то же время, к сожалению, ракет у них достаточно много,

– добавил Загороднюк.

По его словам, Вооруженные силы Украины "вывели из строя" около 45 тысяч российских военных. Это очень большая часть. Поскольку сначала на территорию Украины зашло около 150 тысяч армейцев врага – говорится уже о трети.

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