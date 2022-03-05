Мы ограничили возможности Путина финансировать эту ужасную войну, – фон дер Ляйен

Россия оказалась в мировой изоляции из-за циничного нападения на Украину. В Европе уверяют, что существенно ограничили Путина в финансировании этой войны.

Европа собирается отказаться от российских нефти и газа и берет новый курс. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Мы наложили три пакета жестких санкций на российское руководство. Мы коренным образом ограничили возможности Путина финансировать эту ужасную войну,

– сказала она.

Также фон дер Ляен предупредила, что последствия будут касаться европейцев и всего Евросоюза. Одна из самых критических тем – это энергия.

"Одно ясно – ЕС должен избавиться от зависимости от российской нефти, газа и угля. Для этого мы должны диверсифицировать поставки, улучшить энергетическую эффективность и инвестировать в возобновляемые источники", – сказала она.

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