Обращение от Нацполиции, Вооруженных сил Украины, СБУ и других правоохранительных структур к населению, чтобы не допустить продвижения врага по нашей территории.
Внимание Спасатели не проверяют подвалы и паркинги: это могут быть диверсанты
Мы отдаем за Вас и Украину свои жизни, а вы сделайте так, как написано, чтобы нам помочь побороть эту нечисть,
– заявили военные.
Что должны делать гражданские
- Если увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники.
- Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья, блокируйте также, не дайте им выйти.
- Если знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100 % что это враг, не жалейте лес, зажгите его – новый вырастет на костях оккупанта!!!
- У кого в наличии ЭСКАЛАТОРЫ, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас!
- Вниманию владельцев ОРУЖИЯ С ОПТИЧЕСКИМИ ПРИЦЕЛАМИ, не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, дальше – по обстановке.
- Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся – проявите фантазию, ДЕЗИНФОРМИРУЙТЕ врага.
- Все слышали о метках, которые делают диверсанты на зданиях, возле важных объектов и тому подобное. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте любым способом.
- Если есть информация, что враг на подходе, жгите солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует, у врага будет мнение, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени!!!
Любая помощь сейчас важна! Слава Украине, Героям Слава – здороваемся только так, пусть слышат, куда приехали за смертью,
– заявили наши военные.
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