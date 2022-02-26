Звернення від Нацполіції, Збройних сил України, СБУ та інших правоохоронних структур до населення, аби не допустити просування ворога по нашій території.

Увага Рятувальники не перевіряють підвали та паркінги: це можуть бути диверсанти

Ми віддаємо за Вас і Україну свої життя, а ви зробіть так, як написано, щоб нам допомогти побороти цю нечисть,

– заявили військові.

Що мають робити цивільні

Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде. Немає палива – немає техніки.

Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу – валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти.

Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100 % що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його – новий виросте на кістках окупанта!!!

В кого в наявності ЕКСКАВАТОРИ, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати , не чекайте, що хтось зробить це за вас!

, не чекайте, що хтось зробить це за вас! До уваги власників ЗБРОЇ З ОПТИЧНИМИ ПРИЦІЛАМИ, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт , далі – по обстановці.

, далі – по обстановці. Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог – ні. Якщо запитують, де знаходимось – проявіть фантазію, ДЕЗІНФОРМУЙТЕ ворога.

Всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів. Засипайте землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.

Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу!

Будь-яка допомога зараз важлива! Слава Україні, Героям Слава – вітаємося тільки так, нехай чують, куди приїхали по смерть,

– наголосили наші військові. До теми Блокуйте програму диверсантів для міток: інструкція, як надіслати скаргу

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