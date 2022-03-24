Мы отстоим свой город, – Чаус не верит в оккупацию Чернигова

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус не верит в оккупацию Чернигова. Он убежден, что наши защитники отстоят город.

Северная часть области оккупирована российскими войсками. Преимущественно это села и маленькие населенные пункты.

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Есть общины, где отсутствует связь с главой ОТО. Таких населённых пунктов не так много, но Чаус их назвать не может. Также он не может назвать, какие населенные пункты Черниговской области сейчас временно оккупированы российскими войсками.

Я точно не буду их перечислять, потому что эту информацию видит и враг, а он не всегда скоординирован, поскольку находится на чужой земле… По состоянию на сегодняшний день северная часть области полностью временно для нас недоступна. Я не называю это оккупацией. Их почти нет в больших городах и райцентрах,

– объяснил Чаус.

Он отметил, что в некоторые поселки и городки удается доставить продукты и медикаменты. Но есть и такие, к которым украинская сторона не доезжает. "Если мы передадим туда еду, то ее съест москальская мразота", – объяснил глава ОВА Черниговщины.

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