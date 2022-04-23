Мы ожидаем его, – Зеленский объяснил, возможен ли визит Папы Римского в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство ожидает визита Папы Римского Франциска. Глава государства отметил, что говорить об этом пока рано, но этот визит мог бы существенно помочь Украине.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Папа Франциск поддерживает Украину. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции в киевском метро.

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Папа осуждает агрессию

Зеленский отметил, что Папа Франциск упоминает Украину не только во время праздничных мероприятий. Кроме того, Папа осуждает российскую агрессию.

Президент вспомнил свою встречу с Папой, тогда он говорил с ним о нацгвардейце Виталие Маркиве, которого удалось вернуть в Украину из Италии, где его обвиняли в причастности к смерти итальянского журналиста.

Глава государства подчеркнул, что хочет, чтобы Франциск приехал в Украину, поддержал наш народ и помог открыть гуманитарные коридоры в Мариуполь.

Рано говорить, но мы ожидаем его (Франциска – 24 канал). Ожидаем, потому что у него есть та миссия – миссия от Бога,

– заявил Зеленский.

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