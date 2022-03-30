Мы понимаем, в каком статусе Украина сейчас – она ведет битву уже 35 дней один на один с Россией.

Важно Через 2 – 4 дня Россия может подтвердить предложения, – Подоляк о новом этапе переговоров

Нам нужны прагматические гарантии, что мы будем иметь союзников, когда потребуется помощь. Мы вышли на конструкции, когда это уже будет не фантазии, а конкретный договор о гарантиях.

Дополнительный контур защиты

По словам Подоляка, если Украина подпишет договор, то будет иметь для защиты не только свою армию, но и дополнительный контур безопасности. Вероятные страны-гаранты обладают мощными вооруженными силами, в частности, с ядерным компонентом.

В заключение чиновник констатировал, что его впечатления после стамбульского раунда переговоров – положительные.

Кстати – Мирный договор Украина-Россия: "измена" или "победа"? | Теории сговора: