Ми розуміємо, в якому статусі є Україна зараз – вона веде битву вже 35 днів один на один з Росією.

Важливо Через 2 – 4 дні Росія може підтвердити пропозиції, – Подоляк про новий етап переговорів

Нам потрібні прагматичні гарантії, що ми матимемо союзників, коли буде потрібна допомога. Ми вийшли на конструкції, коли це вже будуть не фантазії, а конкретний договір про гарантії.

Додатковий контур захисту

За словами Подоляка, якщо Україна підпише договір, то матиме для захисту не лише свою армію, а додатковий контур безпеки. Ймовірні країни-гаранти мають потужні збройні сили, зокрема, з ядерним компонентом.

Насамкінець чиновник констатував, що його враження після стамбульського раунду перемовин – позитивні.

До речі – Мирний договір Україна-Росія: "зрада" чи "перемога"? | Теорії змови: