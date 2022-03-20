Видео опубликовано на английском языке, чтобы весь мир понимал, что чувствуют украинцы. Президент показал, как враги разрушают наши дома, убивают наших детей и родителей.
К теме Зеленский назвал компромиссы, на которые Украина не может пойти в переговорах с Россией
Глава государства пообещал, что Украина обязательно выиграет в этой кровавой войне, которую россияне развязали против украинцев.
Мы выиграем. Будут новые города. Будут новые мечты. Будет новая история. Будет, несомненно. И тех, кого мы потеряли, помнят. И мы снова будем петь, и будем праздновать заново,
– подчеркнул Зеленский.