Відео опубліковане англійською мовою, аби весь світ розумів, що відчувають українці. Президент показав, як вороги руйнують наші домівки, вбивають наших дітей та батьків.

До теми Зеленський назвав компроміси, на які Україна не може піти у переговорах з Росією

При цьому глава держави пообіцяв, що Україна обов'язково виграє у цій кривавій війні, яку росіяни розв'язали проти українців.

Ми виграємо. Будуть нові міста. Будуть нові мрії. Буде нова історія. Буде, безсумнівно. І тих, кого ми втратили, пам’ятають. І ми знову співатимемо, і святкуватимемо заново,

– наголосив Зеленський.