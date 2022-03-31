Об этом заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк во время телемарафона, передает 24 канал.

Внимание ВСУ освободили Ирпень, но весь город заминирован и под обстрелами вражеской артиллерии, – ОВА

За последние дни мы поняли, насколько мощная и огромная группировка находится в направлении Киева. Пока оно было замаскировано на соответствующих объектах. Сейчас мы поняли, с какой силой столкнулись,

– отметил Александр Павлюк.

Во вражеских подразделениях осталось около 30% личного состава

Но эта сила потеряла боеспособность, потеряла много подразделений. Российские пленные подтверждают, что в подразделениях осталось 20 – 30% личного состава.

Тем не менее, остается достаточно мощная группировка, которая сдерживает наступательные действия украинских военных.

Впрочем, нашими защитниками уже освобождены многие населенные пункты, но говорить об этом сможем только тогда, когда полностью зачистим города и создадим условия, чтобы вести минометный огонь,

– пояснил Павлюк.

Также, по словам председателя Киевской ОВА, в ближайшее время удастся возобновить движение по трассе Киев – Житомир.