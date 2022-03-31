Про це заявив голова Київської ОВА Олександр Павлюк під час телемарафону, передає 24 канал.

Увага ЗСУ звільнили Ірпінь, але все місто заміноване й під обстрілами ворожої артилерії, – ОВА

За останні дні ми зрозуміли, наскільки потужне і величезне угрупування знаходить у напрямку Києва. Поки воно було замасковане на відповідних об'єктах. Зараз ми зрозуміли, з якою силою ми зіштовхнулись,

– зазначив Олександр Павлюк.

У ворожих підрозділах залишилось близько 30% особового складу

Але ця сила таки втратила боєздатність, втратила багато підрозділів. Російські полонені підтверджують, що у підрозділах залишилося 20 – 30% особового складу.

Крім цього таки залишається досить потужне угрупування, яке стримує наступальні дії українських військових.

Втім, нашими захисниками уже звільнено багато населених пунктів, але говорити про це зможемо лише тоді, коли повністю зачистимо міста і створимо умови, щоб вести мінометний вогонь,

– пояснив Павлюк.

Також за словами голови Київської ОВА, найближчим часом вдасться відновити рух по трасі Київ – Житомир.

До слова – З'явились кадри звільненого Ірпеня: дивіться відео