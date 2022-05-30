Деморализация русских кафиров растет с каждым днем. Они поняли, что не в войне против Украины победить невозможно, а возвращение домой – миссия почти невыполнима.

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"Муки" российского оккупанта

Наши разведчики перехватили разговор одного из русских кафиров с его женой. Настроение у него очень подавлено, он думает только о том, как вернуться домой живым.

В частности, рашист жалуется, что войска захватчиков встретились с яростным сопротивлением ВСУ, и у них большие потери. Настроения ему не добавляет даже обещанный орден.

Кто со мной уехал, первая партия, 7 человек осталось из 60. У нас каждый день ранены. Каждый день убиты. Людей пачками отсюда везут. Они нас просто расстреливают,

– сказал россиянин.

Он отметил, что позиции ВСУ очень хорошо укреплены, поэтому каждое их наступление проваливается.

Также оккупант отметил, что командованию абсолютно безразлично солдат и потери. Раненые россияне могут лежать в ожидании помощи неделями.

Мы просто затратный материал. На нас всем безразлично. Раненых никто не забирает,

– рассказал рашист.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Российские кафиры обстреляли эвакуационный автомобиль в Луганской области. В результате атаки рашистов погиб французский журналист Фредерик Леклерк Имхофф.

По всем направлениям линии фронта продолжаются активные боевые действия. Наши отважные защитники и защитницы дают отпор российским оккупантам и держат обороны, а иногда переходят в контрнаступление.

Теперь обменом пленными будет заниматься ГУР МОУ в сотрудничестве с СБУ. Об этом сообщила Ирина Верещук. Все полномочия она передала, а каналы коммуникации уже отработаны.

Как сообщили родственники героических защитников Мариуполя, с отважными бойцами уже 2 недели нет связи . Они не знают, в каком герое и где они находятся.

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