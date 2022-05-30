О таких нововведениях сообщила сама министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Важно Россиян интересуют срочники и командиры, – советник главы МВД об обмене пленными

По словам Верещук, соответствующие реестры уже создали, организационные вопросы отработали, а коммуникационные каналы наладили.

В дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ. Минреинтеграции остается ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями,

– добавила она.

Причины такого шага Ирина Верещук не назвала.

Украинцы в плену России

О том, сколько украинцев находятся в российском плену – неизвестно. Ведь туда попадают военнослужащие во время боев с российскими оккупантами. Также в плену находятся и мирные жители с оккупированных территорий, которые имеют проукраинские взгляды.

Захватчики также отличились и похищением представителей власти оккупированных городов, склоняя их к сотрудничеству.

Также в российский плен попадают и украинцы, которые пытаются выехать из захваченных городов. Их всех отправляют в так называемые "фильтрационные лагеря", и кого считают неблагонадежными – берут в плен. Остальных же вывозят на территорию России, где зафиксированы случаи, когда у них забирают документы и запрещают покидать этот регион.

Обратите внимание! В общем Украина и Россия провели десять обменов пленными, благодаря которым домой вернулось почти четыре сотни украинцев.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что обмен пленными является одним из самых острых гуманитарных вопросов для Украины. А также поиск и установление местопребывания незаконно депортированных страной-агрессором украинцев.

"Вы знаете, несколько тысяч наших людей находятся в плену после заблокированного Мариуполя, "Азовстали". Кроме того, из Донбасса были люди. Они сегодня в плену. Это абсолютно отважные люди, я им благодарен безмерно. Они проделали большую работу. Уверен, героическую, историческую. Мы должны их обменять", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Это стоит вашего внимания – В Сумской области состоялся первый обмен пленными: как это было – смотрите в видео